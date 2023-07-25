RuStore открыл монетизацию приложений для иностранных разработчиков

Возможность загрузки мобильных приложений, их продвижения и заработка для иностранных разработчиков и издателей стали доступны в российском магазине приложений для Android RuStore. Ранее разработчики-нерезиденты РФ могли только публиковать бесплатные приложения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"Официальный магазин приложений открыл консоль для всех иностранных издателей. Теперь разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и геосервисов", - сообщили в пресс-службе.

Теперь иностранные разработчики могут монетизировать свои продукты и получать прибыль от публикации платных сервисов, загрузка приложений бесплатна, пояснили в пресс-службе. В компании отметили, что сегодня в магазине доступно более 500 зарубежных приложений, среди них - социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от китайского издателя 37 Games.