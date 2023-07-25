Xiaomi перестанет выпускать обновления для шести популярных смартфонов

Компания Xiaomi объявила об окончании поддержки шести популярных моделей смартфонов, выпущенных в 2020 году. Об этом сообщает портал XiaomiUI.

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Среди устаревших смартфонов значатся флагманские Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, а также бюджетные Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9C и Redmi Note 10 5G. Эти устройства больше не будут получать обновления операционной системы и патчи безопасности от производителя.

Пользователи, желающие обновить свои смартфоны, могут использовать альтернативные прошивки от сторонних разработчиков, если они есть. Как правило, энтузиасты продолжают поддерживать популярные модели смартфонов на протяжении нескольких лет после прекращения официальной поддержки.

Использование устаревших смартфонов может угрожать безопасности данных их владельцев, так как злоумышленники находят новые уязвимости, которые исправляют патчами безопасности. Отсутствие своевременных обновлений означает, что производитель не станет устранять бреши.