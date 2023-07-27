Искусственный интеллект обвинили в усугублении климатического кризиса

Эксперты считают, что развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительство новых масштабных центров обработки данных (ЦОД) может усугубить климатический кризис, спровоцировав засуху. Об этом со ссылкой на данные Bluefield Research пишет Bloomberg.

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«Люди не понимают, что облачные технологии реальны, что они являются частью экосистемы, которая потребляет много ресурсов», — заявила представитель группы Tu Nube Seca Mi Río («Твое облако осушает мою реку» в переводе с испанского — прим. «Ленты.ру») Аврора Гомес. Организация борется со строительством ЦОД корпорации Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) стоимостью в один миллиард евро в испанском городе Талавера-де-ла-Рейна. «Люди не осознают, сколько воды требуется на просмотр мема о котенке», — добавляет она.

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В связи с распространением засухи по всему миру между операторами ЦОД и населением расположенных неподалеку поселений Чили, Уругвая и некоторых районов юго-запада США возникают споры из-за водоснабжения таких площадок. На севере Нидерландов общественное возмущение достигло пика в прошлом году, когда местное новостное издание сообщило, что комплекс центров обработки данных компании Microsoft потребляет более чем в четыре раза больше воды, чем компания сообщала ранее.

Операторы сверхмасштабных центров обработки данных из-за опасений по поводу энергопотребления переносят свои объекты в места, подверженные засухе, такие как Италия и Испания, так как там стоимость энергии существенно ниже. При этом если потребление электроэнергии ЦОДами подвергалось тщательному контролю, об объемах используемой ими воды мало что известно.

Опрос, проведенный в прошлом году консалтинговой фирмой Uptime Institute, показал, что только 39 процентов объектов отслеживали потребление воды. Технологические компании отказывались раскрывать информацию о потреблении ресурсов отдельными центрами, утверждая, что такие данные являются коммерческой тайной. По оценкам Bluefield Research, ЦОДы потребляют более миллиарда литров воды в день, включая воду, используемую для выработки энергии.

Исследователь из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии Арман Шехаби, наиболее известный благодаря своей работе о потреблении энергии в центрах обработки данных, считает, что эти объекты могут способствовать дефициту воды, поскольку засухи становятся более продолжительными и интенсивными. По его словам, часть проблемы заключается в том, что собственники объектов обычно обращаются с запросами на использование дефицитных ресурсов, в том числе воды, «в последнюю очередь». Это создает дополнительную нагрузку на системы, так как сельскохозяйственные производители и местные сообщества уже разработали план использования.

Доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета в Риверсайде Шаолей Рен провел исследование, согласно которому на обучение GPT-3 в центрах обработки данных Microsoft в США напрямую тратилось около 700 тысяч литров воды в месяц — не включая косвенное потребление воды, связанное с выработкой электроэнергии. Команда ученого также подсчитала, что каждый короткий разговор, состоящий из 20-50 вопросов и ответов с помощью ChatGPT, расходует около 0,5 литра воды.

Представитель Microsoft заявил, что компания инвестирует в исследования, «чтобы сделать большие системы более устойчивыми и эффективными как в обучении, так и в применении». Он отметил, что изменение климата является «реальной и неотложной проблемой», оказывающей все более серьезное воздействие на бизнес.