Названа дата презентации смартфона Realme 11 (4G)

В серии смартфонов Realme 11 появится новый участник. Компания Realme подтвердила, что Realme 11 (4G) будет представлен во Вьетнаме 31 июля в 17:30 по местному времени.

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Устройство будет доступно как минимум в двух цветах — чёрном и золотом. Смартфон получит основную камеру на 108 Мп. Предварительные данные от вьетнамских ритейлеров подтверждают, что телефон оснастят чипом Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Новинка также получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, будет поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.