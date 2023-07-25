Чат-бот Microsoft Bing Chat заработал в Google Chrome и Safari

Microsoft подтвердила, что её чат-бот Bing Chat, работающий на базе модели GPT-4 от OpenAI, теперь доступен в браузерах Google Chrome и Safari.

Ранее сервисом можно было воспользоваться лишь через продукты Microsoft: мобильное приложение Bing и браузер Microsoft Edge.

Пользователи, которые получили доступ к Bing Chat на Windows, увидели всплывающее окно в панели задач Windows 10 и 11, предлагающее попробовать Bing AI в Chrome.

Также пользователи могут перейти на Bing.com из своего предпочитаемого браузера и нажать на иконку «Чат», чтобы опробовать новую функцию.

Однако ряд пользователей пожаловались, что чат-бот на сторонних браузерах имеет больше ограничений, чем оригинальная версия. Например, в Chrome поддерживается только пять сообщений за разговор, вместо 30, доступных в Microsoft Edge.