Apple начала рассылать AR-шлем Vision Pro разработчикам

Apple начала выдачу наборов для разработки своего нового AR-шлема Vision Pro первым девелоперам.

Это позволит специалистам тестировать новое оборудование и разрабатывать приложения до официального релиза устройства, который ожидается в следующем году.

В Vision Pro уже встроены некоторые функции, связанные с коммуникацией, медиа и развлечениями, но разработчики будут работать над раскрытием дополнительных возможностей и созданием различных сценариев использования шлема.

Это позволит сделать устройство более интересным и полезным для конечного пользователя.