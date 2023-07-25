Новые умные часы Google Pixel Watch 2 получат более дешевый корпус

Google готовится к выпуску новых умных часов — Pixel Watch 2.

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Если верить инсайдерам, устройство получит корпус из алюминия вместо нержавеющей стали, использованной в предыдущей модели. Это сделает устройство немного легче, что важно для устройств, ориентированных на фитнес и отслеживание сна.

Вес текущих часов Pixel Watch без ремешка составляет 36 грамм, в то время как новая модель будет весить заметно меньше.

Компания Fitbit, которая принадлежит Google и также использует алюминий в своих умных часах Sense и Versa, уже имеет опыт работы с этим материалом. Например, Sense 2 весит всего 26 грамм без ремешка, что делает его практически невесомым на запястье.