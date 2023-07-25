Уязвимость в процессорах AMD позволяет красть пароли и другие данные

Специалист по информационной безопасности Google Тэвис Орманди обнаружил в процессорах AMD Ryzen уязвимость Zenbleed, которая позволяет злоумышленникам красть конфиденциальные данные пользователей, включая их пароли. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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По словам Орманди, уязвимость Zenbleed распространяется на все устройства 2019-2020 годов на базе архитектуры Zen 2, включая процессоры AMD EPYC и Ryzen 3000, 4000 и 5000.

С помощью Zenbleed злоумышленники могут извлекать до 30 КБ информации в секунду с каждого ядра процессора. Такой пропускной способности достаточно для кражи конфиденциальной информации, обрабатываемой процессором. Уязвимость не зависит от операционной системы, и ее нельзя обойти средствами изоляции или виртуализации.

Орманди сообщил AMD о своем открытии еще 15 мая, однако компания не смогла своевременно устранить проблему. Компания уже выпустила исправление для серверных процессоров EPYC 7002 Rome, но для остальных продуктов на базе Zen 2 решение будет доступно только к концу года.