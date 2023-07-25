Представлены новые флагманские наушники Sony за 27 тысяч рублей

Sony представила новую флагманскую модель наушников внутриканального типа WF-1000XM5. Презентационный видеоролик новинки появился на официальном YouTube-канале японской технологической компании.

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Наушники получили 8,4-мм драйверы, шесть микрофонов, а также процессоры HD Noise Cancelling Prover QNe 2 и Integrated Processor V2 для более качественной работы системы активного шумоподавления. Вместе с тем Sony WF-1000XM5 получили поддержку таких аудиокодеков, как LDAC, SB3, AAC и LC3.

Одной из главных особенностей новых наушников стала технология DSEE Extreme на базе ИИ. С ее помощью WF-1000XM5 в режиме реального времени восстанавливают утраченные при сжатии аудиофайлов данные, повышая тем самым качество их звучания.

В модель встроены датчики движения, которые оптимизируют настройки звучания треков, исходя из положения в пространстве. Кроме того, с их помощью управлять воспроизведением можно при помощи движений головы.

Новинка на 25% меньше и на 20% легче модели предыдущего поколения WF-1000XM4. От одного заряда наушники способны работать до 8 часов. С кейсом данный показатель увеличивается до 24 часов. Имеется защита от воды, соответствующая стандарту IPX4.