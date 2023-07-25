Apple выпустила обновление для iPhone из 2015 года

Компания Apple выпустила обновление операционной системы для старых и актуальных моделей iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac.

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Для iPhone 6s и новее вышло обновление iOS 15.7.8, которое устраняет выявленные ранее проблемы безопасности. Для владельцев современных смартфонов Apple выпустила обновление iOS под номером 16.6.

В компании подчеркивают, что новая версия операционной системы содержит критические исправления уязвимостей безопасности и настоятельно рекомендуют ее установку всем владельцам iPhone. Загрузить и установить обновление системы можно, открыв «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» и следовать инструкциям на экране.

В общей сложности эти обновления исправляют 16 уязвимостей, в том числе в ядре, системах Find My, WebKit и Apple Neural Engine.