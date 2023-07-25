Android 14 научится отправлять SMS с помощью спутников

Следуя Apple и Huawei, Google со своей системой Android вступает в новую эру связи — эру с внедрением функции спутниковой связи.

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Согласно недавнему твиту TeamPixel FC, Android 14 получит возможность отправки SMS через спутниковую связь. Данная возможность открывает двери для общения в местах, где нет покрытия мобильной сети или Wi-Fi, поднимая телефонную связь на новый уровень.

Стоит отметить, что для работы функции необходимо специальное оборудование, выбор которого будет на производителе устройства. Первыми моделями с этой функцией, скорее всего, станут Google Pixel и Samsung Galaxy.