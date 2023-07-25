В России предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты
Россиянам могут запретить регистрацию на отечественных ресурсах в интернете с использованием иностранных электронных почтовых сервисов, сообщают «Ведомости».
С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Поправки об этом внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».
Они предусматривают следующие способы регистрации: по номеру телефона, через единый портал «Госуслуг», с помощью Единой биометрической системы или с использованием иной информационной системы для граждан.
По словам парламентария, в категорию «иная информсистема» входят такие сервисы, как «ВКонтакте» и электронная почта на сервисах РФ, например mail.ru. Речь идет о порядке регистрации пользователей на сайтах, если там есть опция регистрации, отметил Хинштейн.
Документ будет рассмотрен депутатами 25 июля. В случае принятия, он вступит в силу с 1 декабря текущего года.