В России предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты

Россиянам могут запретить регистрацию на отечественных ресурсах в интернете с использованием иностранных электронных почтовых сервисов, сообщают «Ведомости».

С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Поправки об этом внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Они предусматривают следующие способы регистрации: по номеру телефона, через единый портал «Госуслуг», с помощью Единой биометрической системы или с использованием иной информационной системы для граждан.

По словам парламентария, в категорию «иная информсистема» входят такие сервисы, как «ВКонтакте» и электронная почта на сервисах РФ, например mail.ru. Речь идет о порядке регистрации пользователей на сайтах, если там есть опция регистрации, отметил Хинштейн.