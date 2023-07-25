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Новые неубиваемые Apple Watch Ultra будут легче нынешней версии

Компания Apple планирует снизить вес своих часов Apple Watch Ultra, которые в настоящее время весят почти в два раза больше, чем самые лёгкие модели Series 8.

Apple Watch Ultra станут легче
© Unsplash

Это стало известно из сообщения китайского источника на Weibo, который ранее правильно предугадал запуск жёлтой модели iPhone 14.

Текущая версия часов Ultra с корпусом из титана весит 61,3 г. Это почти вдвое больше, чем весит самая лёгкая модель Apple Watch Series 8 (41 мм, алюминий) — 31,9 г. И значительно тяжелее, чем другие модели S8:

  • 41 мм, нержавеющая сталь: 42,3 г
  • 45 мм, алюминий GPS + Cellular: 39,1 г
  • 45 мм, нержавеющая сталь: 51,5 г

В сообщении на Weibo не указывается конкретный вес, поэтому мы не знаем, насколько сильно вес новинки будет меньше, чем у текущей модели.

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