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Археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму

В окрестностях Керчи археологи продолжают работу на раскопках городища эпохи бронзы. Они исследуют одно из древнейших поселений полуострова — Глейки.

Археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму
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Об этом сообщает «Крым 24».

В экспедиции принимают участие десять специалистов из разных регионов.

В числе артефактов — осколки керамики и каменные грузила.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что археологи обнаружили изысканный фарфор, которым пользовались в Тобольске в XVIII веке.