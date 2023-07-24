Археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму

В окрестностях Керчи археологи продолжают работу на раскопках городища эпохи бронзы. Они исследуют одно из древнейших поселений полуострова — Глейки.

Об этом сообщает «Крым 24».

В экспедиции принимают участие десять специалистов из разных регионов.

В числе артефактов — осколки керамики и каменные грузила.