В Румынии группа кладоискателей нашла почти 5000 монет XVI века

В Румынии целая команда кладоискателей при проведении собственных изысканий в лесу на западе страны обнаружила огромный клад монет начала XVI века.

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Как сообщает The History Blog, тысячи монет были спрятаны в керамический сосуд и кем-то закопаны. Владелец клада так за ним и не вернулся. Монеты были обнаружены в лесу целой командой археологов-любителей, вооруженных металлоискателями.

Сначала один из них нашел маленькую серебряную монету, которая покоилась в верхнем слое почвы. Затем на относительно небольшой глубине было обнаружено еще несколько монет. Когда за раскопки взялась вся группа кладоискателей, был найден керамический сосуд, содержавший очень крупный клад.

О своей находке любители тут же известили власти и музей ближайшего городка. По местным законам кладоискатели обязаны сообщать муниципальным властям или музеям о любой археологической находке в течение 72 часов. Эксперты обработали клад и насчитали в его составе в общей сложности 4868 монет. Подсчет затрудняет то, что некоторые из них "прикипели" друг к другу из-за коррозии.

В основном в составе клада оказались венгерские динары, отчеканенные во время правления Владислава II, короля Богемии (1471-1516 гг.), Венгрии и Хорватии (1490-1516 гг.). Также нашлось три крупных серебряных талера весом по 30 грамм каждый и четыре монеты среднего диаметра, идентифицировать которые пока не удалось.