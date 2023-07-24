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В Роскомнадзоре отказались разблокировать Twitter после смены названия

В Роскомнадзоре отказались разблокировать социальную сеть Twitter после смены названия на X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Роскомнадзоре отказались разблокировать Twitter после смены названия
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«Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет», — говорится в заявлении.

О ребрендинге Twitter стало известно ранее 24 июля. Владелец компании, американский миллиардер Илон Маск переименовал соцсеть в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X.

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