В Японии создадут магниты без неодима для электродвигателей
Японские компании приступили к разработке ферритовых магнитов, пригодных для применения в тяговых электродвигателях. Для них не нужно будет поставлять неодим из Китая. Это позволит снизить зависимость Японии от китайского сырья. Об этом сообщает 3DNews.
Прототип электродвигателя на основе таких магнитов уже был изготовлен и испытан. Ферритовые магниты состоят из оксида железа, поэтому для их производства не нужен неодим, который поставляется из Китая.
Хоть неодимовые магниты и намного сильнее ферритовых, компания Proterial, занимающаяся их разработкой, утверждает, что особая компоновка таких магнитов позволяет создавать на их основе тяговые электродвигатели, которые могут конкурировать с неодимовыми.
Компания Proterial имеет возможность поставлять ферритовые магниты фирмам, которые не могут перейти на неодимовые магниты. Тем не менее, ожидается, что массовое производство электродвигателей с использованием ферритовых магнитов начнется не ранее начала следующего десятилетия.