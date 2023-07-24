В Японии создадут магниты без неодима для электродвигателей

Японские компании приступили к разработке ферритовых магнитов, пригодных для применения в тяговых электродвигателях. Для них не нужно будет поставлять неодим из Китая. Это позволит снизить зависимость Японии от китайского сырья. Об этом сообщает 3DNews.

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Прототип электродвигателя на основе таких магнитов уже был изготовлен и испытан. Ферритовые магниты состоят из оксида железа, поэтому для их производства не нужен неодим, который поставляется из Китая.

Хоть неодимовые магниты и намного сильнее ферритовых, компания Proterial, занимающаяся их разработкой, утверждает, что особая компоновка таких магнитов позволяет создавать на их основе тяговые электродвигатели, которые могут конкурировать с неодимовыми.