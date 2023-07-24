В Японии ужесточили контроль за экспортом техники для производства чипов

Власти Японии включили оборудование для производства полупроводников в список экспортного контроля. Так, для КНР возможности закупок данных товаров ограничатся, передает Nikkei Asia.

Аналитики выразили уверенность в том, что Пекин обязательно ответит на такой шаг. И этим обеспокоена Япония, уточняет издание.

По мнению научного сотрудника Японского института международных отношений Ёсиаки Такаяма, производство ультрасовременных полупроводниковых приборов будет «практически безнадежным делом» для китайской стороны.

В перечень были включены 23 позиции. В частности, речь идет об оборудовании, которое необходимо для формирования микросхем и их тестирования.