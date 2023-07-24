В Японии ужесточили контроль за экспортом техники для производства чипов
Власти Японии включили оборудование для производства полупроводников в список экспортного контроля. Так, для КНР возможности закупок данных товаров ограничатся, передает Nikkei Asia.
Аналитики выразили уверенность в том, что Пекин обязательно ответит на такой шаг. И этим обеспокоена Япония, уточняет издание.
По мнению научного сотрудника Японского института международных отношений Ёсиаки Такаяма, производство ультрасовременных полупроводниковых приборов будет «практически безнадежным делом» для китайской стороны.
В перечень были включены 23 позиции. В частности, речь идет об оборудовании, которое необходимо для формирования микросхем и их тестирования.
Ранее Япония ввела в отношении России пакеты ограничительных мер. Под санкции попали первые лица страны, а также крупнейшие российские компании. Также теперь на территорию государства нельзя поставлять определенную продукцию, среди которой драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.