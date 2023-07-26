iPhone может стать игровым смартфоном

Компания Apple работает над внедрением игрового режима в iOS, появившегося впервые в бета-версии macOS 14. Об этом сообщает портал 9to5mac.

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Согласно источнику, в четвертой бета-версии iOS 17 для разработчиков появились скрытые в коде системы фреймворки, которые используются на компьютерах Apple в игровом режиме. При этом игровой режим был официально анонсирован только для macOS.

Обнаруженные фреймворки указывают на то, что компания намерена повысить игровую производительность в iPhone и iPad. Например, в macOS игровой режим позволяет увеличить мощность процессора и значительно снизить задержку Bluetooth, что могли бы оценить мобильные геймеры, являющиеся владельцами наушников AirPods или Bluetooth-контроллеров.

Неизвестно, появится ли игровой режим на iPad. Также эксперты считают, что Apple может и вовсе сделать нововведение эксклюзивной функцией своих компьютеров, так как появление игрового-режима в бета-версии iOS не гарантирует ее выход в финальной версии.