Пять фактов о самом старом корабле ВМФ России - ему уже 110 лет

Немногие знают, что на вооружении Черноморского флота РФ состоит один из старейших кораблей в мире — спасательное судно «Коммуна», изначально разработанное для подъема затонувших субмарин. Портал РИА Новости поделился пятью любопытными фактами об этом корабле.

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«Коммуна» — один из старейших кораблей в мире

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Строительство «Коммуны» началось 12 ноября 1912 года на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге. По исторической информации, идею создания спасательного судна для нужд подводников подал командир субмарины «Кефаль» В.А. Меркушов, который позаимствовал концепцию немецких моряков. Три года спустя «Коммуна» вошла в состав Российского императорского флота в качестве транспортного корабля, однако сейчас ВМФ России переквалифицировало судно в спасательное.

«Коммуна» обладает уникальной конструкцией

Несмотря на то, что судно вышло на воду еще в начале XX века, «Коммуна» не выглядит реликтом давно прошедшей эпохи благодаря своей необычной конструкции. По форме корабль напоминает катамаран: он состоит из двух гондол, соединенных между собой четырьмя арками. Изначально они использовались для подъема затонувших подлодок, теперь же — для поддержки различных подводных аппаратов.

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«Коммуна» построена из вороненной стали

Корабль-долгожитель, несмотря на свой почтенный возраст, почти не подвержен ржавчине за счет материала, из которого изготовлен корпус. Одно время ходили легенды, что перед строительством «Коммуны» сталь якобы вымачивалась в пинских болотах, но это всего лишь байка. На самом деле, прочность и устойчивость корпуса — результат оксидирования стальных листов, который защитил корабль пленкой, устойчивой к коррозии.

Изначально «Коммуна» носила другое имя

Когда строительство спасательного корабля завершилось, на церемонии спуска на воду была великая княжна Мария Николаевна. Именно она разбила о борт бутылку шампанского и нарекла судно «Волхов», но истории происхождения этого имени разнятся. Одни считают, что княжна выбрала это имя в честь новгородской реки, другие — что набожная Мария Николаевна отдала дань почтения библейским волхвам. И только в 1922 году в честь формирования СССР экипаж решил переименовать «Волхов» в «Коммуну».

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«Коммуна» активно участвовала в обороне Ленинграда