Палеопатологи впервые описали травмы посаженного на кол человека

Палеопатологи из Университета Париж-Сакле (Франция) впервые описали травмы, полученные человеком вследствие посажения на кол. Результаты исследования были опубликованы в журнале Legal Medicine.

© Philippe Charlier et al./Legal Medicine

Авторы изучали останки казненного Сулеймана ал-Халеби, который летом 1800 года лишил жизни главнокомандующего французской Восточной армией в Египте Жана-Батиста Клебера. Именно за это деяние Сулеймана ал-Халеби посадили на кол.

Анализ показал, что перед казнью человеку сожгли руки, также у него были трещины на челюсти в нескольких местах. Затем палач сделал большой надрез в заднем проходе Сулеймана и вбил туда кол – из-за этого у него оказались сломаны крестец и часть седалищной кости.