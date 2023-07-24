Российский сверхзвуковой бизнес-джет получит название «Стриж»

Российский сверхзвуковой гражданский бизнес-джет получит название «Стриж». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию генерального директора НИЦ «Института имени Жуковского» Андрея Дутова на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Создание демонстратора планируется к 2029 году. При этом конструкция самолета не подразумевает наличие остекления. Дутов также подтвердил, что сейчас «Стриж» разрабатывают как самолет бизнес-класса.

Напомним, что в феврале 2022 года вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о планах России и ОАЭ создать совместное предприятия для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-джета. Со стороны РФ в разработке могут принять участие «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), а со стороны ОАЭ — суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.