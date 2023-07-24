Уеные нашли область мозга, которая отвечает за восприятие времени

В новом исследовании ученые из Оксфордского университета, Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Фонда Шампалимо (Португалия) выявили конкретную область в мозге, в которой формируется восприятие времени. Исследования проводились на грызунах. Работа опубликована в Nature Neuroscience.

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В своем исследовании ученые использовали имплантаты для регулирования температуры в мозге подопытных крыс. Пока действовал наркоз, ученые наблюдали, что активность мозга в стриатуме ускорялась при повышении температуры, а при ее снижении замедлялась.

Ученые отметили, что аналогичные изменения активности мозга, вызванные температурой, приводили к изменению восприятия времени в лабораторных экспериментах, когда грызуны были в сознании. По их словам, более теплый и быстрый стриатум замедлял течение времени, а более холодный и медленный стриатум ускорял время.

Помимо этого эксперты рассказали, что на скорость физических движений крыс не влияли эти изменения температуры. По их словам, они влияли на то, когда крысы решали начать движение.