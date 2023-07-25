Под Керчью археологи нашли голову статуи боспорского царя Фарнака

По ней можно судить о том, как выглядел правитель древнего причерноморского государства, который родился в 97-м году до нашей эры. Раскопки на участке, где нашли фрагмент мраморной статуи, начались более двадцати лет назад, однако затем были надолго законсервированы. И только в прошлом году работы возобновились.