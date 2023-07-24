Россия предложила БРИКС создать свой модуль для орбитальной станции

Россия выступила с предложением к странам БРИКС создать собственный отдельный спецмодуль для российской орбитальной станции. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран межгосударственного объединения, передает РИА Новости.

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«Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте», — подчеркнул Борисов.

Он уточнил, что есть возможность, объединив усилия, создать полноценный модуль, который позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ.

По его словам, участие в проекте российской орбитальной станции станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики.