Sony начала разрабатывать свой первый складной смартфон Xperia Flip

Новое устройство будет иметь конструкцию с вертикальным складыванием, похожую на Samsung Galaxy Z Flip 5, которая должна выйти на рынок уже 26 июля. Гаджет также оснастят внутренним экраном размером в 7 дюймов и разрешением в 4К с соотношением сторон 21:9, пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдера под ником @RGcloudS.