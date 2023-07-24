Sony начала разрабатывать свой первый складной смартфон Xperia Flip
Sony приступила к разработке своего первого складного смартфона под названием Xperia Flip.
Новое устройство будет иметь конструкцию с вертикальным складыванием, похожую на Samsung Galaxy Z Flip 5, которая должна выйти на рынок уже 26 июля. Гаджет также оснастят внутренним экраном размером в 7 дюймов и разрешением в 4К с соотношением сторон 21:9, пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдера под ником @RGcloudS.
Отмечается, что выход Xperia Flip может означать в целом возвращение серии Sony Compact, которая перестала выпускаться еще в 2018 году.
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