В Японии запустят суперкомпьютер в 2,5 раза мощнее аналогов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о своих планах построить к 2024 году суперкомпьютер, который будет в 2,5 раза мощнее существующих моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei Asia.

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Министерство намерено выделить под новый проект бюджет в размере 32 млрд иен (около $ 225 млн). Суперкомпьютер будет использоваться для развития искусственного интеллекта в Японии и поддержки компаний, которые занимаются исследованиями и разработками в области ИИ. Новый суперкомпьютер должен помочь сократить отставание японских компаний от западных конкурентов в сфере ИИ.

Отмечается, что устройство будет доступно для использования через облачные платформы.

Проект будет реализован с участием научно-исследовательских центров, подчиненных министерству.