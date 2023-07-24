Российские хакеры заинтересовались нейросетью WormGPT

Эксперты кибербезопасности заметили возросший рост интереса к хакерской нейросети WormGPT.

© Shahadat Rahman

Русскоязычные киберпреступники проявили интерес к хакерскому чат-боту под названием WormGPT, который способен создавать фишинговые сообщения и вредоносные программы. Компания Bi.Zone сообщила о замеченных активностях мошенников вокруг этого инструмента.

Олег Скулкин, руководитель киберразведки в Bi.Zone, отметил, что WormGPT стал популярным обсуждением на теневых форумах. Хотя его эффективность оценивается неоднозначно, киберпреступники выказывают интерес и задают много вопросов о возможностях этого чат-бота.

Чат-бот WormGPT на данный момент работает только на английском языке, но это не останавливает русскоязычных мошенников. Они легко преодолевают этот барьер с помощью онлайн-переводчиков. Такой инструмент может быть использован для создания фишинговых писем, хакерского ПО и маскировки вредоносного кода, что затруднит задачу специалистов по информационной безопасности.