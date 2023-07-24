Инсайдер: Apple начнет доставлять товары на дом

Apple начнет доставлять товары на дом
Apple планирует начать доставку товаров на дом из фирменных магазинов компании.
Соответствующая программа онлайн-заказов EasyPay станет доступна в магазинах уже в августе этого года, рассказал популярный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.
Отмечается, что главным преимуществом такого сервиса станет то, что клиент получит необходимый ему девайс даже в том случае, если в магазине его нет в наличии. Кроме того, при покупке крупногабаритного товара - например, iMac или Mac Pro - покупателю не придется самостоятельно нести такую тяжелую покупку домой.
"Возможно, Apple планирует, по крайней мере, в некоторых магазинах продавать меньше товаров и больше полагаться на доставку. Это тенденция, которую многие розничные сети пытаются использовать в последние годы", - предположил Гурман.
Напомним, ранее "Почта России" запустила доставку ушедших брендов из-за границы.