Инсайдер: Apple начнет доставлять товары на дом

Соответствующая программа онлайн-заказов EasyPay станет доступна в магазинах уже в августе этого года, рассказал популярный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

Отмечается, что главным преимуществом такого сервиса станет то, что клиент получит необходимый ему девайс даже в том случае, если в магазине его нет в наличии. Кроме того, при покупке крупногабаритного товара - например, iMac или Mac Pro - покупателю не придется самостоятельно нести такую тяжелую покупку домой.