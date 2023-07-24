Опубликованы первые фото недорогого смартфона Realme C51

Realme готовится к запуску нового смартфона в серии C, который получил название Realme C51.

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Ожидается, что новинка будет дешевле модели Realme C53 c интересными характеристиками и необычным дизайном.

По данным инсайдеров, Realme C51 получит прямоугольные края и вырез под фронтальную камеру в форме «капли». При этом устройство также сможет похвастаться функцией Mini Capsule, похожей на функцию Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Она сможет отображать информацию об использовании трафика, количестве шагов, состоянии зарядки и уведомления.

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Смартфон будет доступен в двух цветах: светло-синем и чёрном. Задняя панель имеет двухцветный дизайн, чем-то напоминающий линейку Google Pixel в первые годы существования серии.

Что касается спецификаций, то Realme C51 оснастят 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя. Аккумулятор смартфона будет иметь ёмкость 5000 мАч, будет и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Другие характеристики пока неизвестны.