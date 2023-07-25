В России нашли новый способ производства основы ультратонких дисплеев

Российские ученые разработали способ создания метаповерхностей — использующихся в дисплеях, VR- и AR-устройствах наноструктур с определенным рисунком — при помощи лазера.

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Исследователи из России предложили новую технологию производства метаповерхностей – элементов ультратонких дисплеев нового поколения и различных оптических систем. Работа ученых опубликована в журнале Applied Surface Science.

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Метаповерхности — это структуры с периодическим рисунком, которые могут управлять электромагнитными волнами, в частности светом. Однако до сих пор метаповерхности изготавливаются по трудоемкой и затратной технологии литографии: сначала необходимое изображение создают на шаблоне, а потом переносят на объект в выбранном разрешении.

Для сокращения затрат на структурирование пленок российские ученые применили вместо литографии лазерное облучение ультракороткими импульсами. Это позволяет создавать наноструктуры быстрее и проще: импульсы запускают самоорганизацию структур на поверхности, а значит, их не нужно «прорисовывать», пояснил один из исследователей, профессор Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Сергей Козюхин.

В зависимости от интенсивности и/или количества импульсов могут формироваться три разных вида структуры, отметил ученый. Наиболее любопытная из них — периодически расположенные наносферы радиусом до 150 нанометров. Это довольно сложные для формирования фигуры, подчеркнул Козюхин. Проведенные расчеты и эксперименты позволяют предположить, что сферы возникают в результате распада расплавленных тонких нитей, рассказала соавтор работы, аспирант МФТИ Татьяна Кункель. Вызванные лазерным излучением процессы массопереноса превращают цепочки наносфер в периодический рельеф.

В своих экспериментах ученые использовали фазопеременный (меняющий свойства под действием излучения) материал GST — соединение системы германий-сурьма-теллур. В отличие от других способов, для получения из него наносфер не требуется ничего, кроме лазерной установки.