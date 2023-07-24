В августе в России ожидается пик метеорного потока Персеиды

Мощность метеорного потока Персеиды достигнет пика в ночь с 11 на 12 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, в небе будут видны до двух «падающих звезд» в минуту.

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Астрономы напоминают, что звездопад из созвездия Персей — Персеиды начинается с 14 июля и заканчивается 1 сентября. По подсчетам Международной метеорной организации, в день пика ожидается до 100 метеоров в час или до двух метеоров в минуту.

Наблюдения за ними возможны при благоприятных погодных условиях, а также при отсутствии городской засветки. Лучшее время для этого — с полуночи и до рассвета.