В августе в России ожидается пик метеорного потока Персеиды
Мощность метеорного потока Персеиды достигнет пика в ночь с 11 на 12 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, в небе будут видны до двух «падающих звезд» в минуту.
Астрономы напоминают, что звездопад из созвездия Персей — Персеиды начинается с 14 июля и заканчивается 1 сентября. По подсчетам Международной метеорной организации, в день пика ожидается до 100 метеоров в час или до двух метеоров в минуту.
Наблюдения за ними возможны при благоприятных погодных условиях, а также при отсутствии городской засветки. Лучшее время для этого — с полуночи и до рассвета.
Отметим, что метеоры этого потока отличаются высокой скоростью, до 60 км/ч, а также яркостью. Некоторые из них могут светиться в небе до нескольких секунд. Источником потока является шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета 109/Свифта-Туттля. Пыль и камни сгорают в атмосфере, образуя яркие вспышки.