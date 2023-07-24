Новосибирец приобрел нерабочий iPhone 11 в магазине DNS за 50 тыс. рублей. Смартфон оказался заблокированным американским оператором связи, сообщает сетевое издание «НГС Новости».

По словам владельца смартфона, он купил новый iPhone 11 на 64 ГБ 5 июля. При попытке активировать устройство дома он столкнулся с проблемой: сим-карта не определялась телефоном. После обращения к своему оператору он узнал, что сим-карта исправна.

На следующий день покупатель вернулся в DNS, где ему попытались помочь консультанты, но безуспешно. Тогда он обратился в поддержку Apple, где ему сообщили, что смартфон предназначен для использования только на территории США, так как заблокирован одним из местных операторов. Единственный способ разблокировать устройство — связаться с компанией.