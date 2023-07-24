Microsoft улучшила функцию защиты от фишинга в Windows 11. Речь идёт о тестировании новой функции, предупреждающей пользователей о копировании и вставке своего Windows-пароля на веб-сайтах и в документах.

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С релизом Windows 11 22H2, Microsoft ввела новую функцию безопасности под названием «Улучшенная защита от фишинга», которая предназначена для защиты ваших учётных данных Windows и Active Directory от угроз злоумышленников.

Она не включена по умолчанию, поэтому пользователи должны включить её самостоятельно, перейдя в Windows Security > App & browser control > Reputation-based protection > Phishing protection и установив галочки под все три опции.