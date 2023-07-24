Эксперт назвал способ защитить свой смартфон при использовании VPN

Использование VPN-сервисов увеличивает риск утечки данных, поэтому важно знать способы защитить свое устройство. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с «Газете.Ru».

© Unsplash

По словам Фомина, VPN-сети не обеспечивают дополнительную конфиденциальность или анонимность — данные переносятся с обычного провайдера на владельца сервера. Поэтому пользователю нужно быть готовым, что личную информацию могут получить третьи лица. С включенным VPN не рекомендуется вводить логины и пароли, данные банковских карт, предупредил специалист.

Помимо этого, эксперт предупредил, что при скачивании VPN-сервиса стоит уточнить количество установок — если его скачали меньше тысячи раз, лучше избегать установки.