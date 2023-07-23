Воссоздан облик шведки, утонувшей в XVII веке

Независимый скульптор и археолог из Швеции Оскар Нильссон воссоздал облик женщины, погибшей 400 лет назад при крушении военного корабля «Васа». Об этом сообщает Live Science.

© Oscar Nilsson

Когда в 1960-х годах исследователи подняли «Васу» — шведский военный корабль XVII века, затонувший в гавани Стокгольма во время своего первого плавания, годах, они обнаружили почти 20 скелетов. Один из этих скелетов получил имя Густава. Но в этом году генетический анализ показал, что скелет принадлежал женщине, которую назвали Гертрудой.

Как выяснили ученые, ей было около 25-30 лет, когда она умерла. Ее глаза были голубыми, волосы — светлыми, а кожа — бледной. Размер сосцевидного отростка Гертруды указывает на то, что у нее могли быть большие уши. Несмотря на молодость, Гертруда, вероятно, прожила тяжелую жизнь: анализ ее скелета показал, что она неоднократно поднимала тяжелые предметы.

В 2006 Оскар Нильссон воссоздал облик Густава, но теперь он исправил реконструкцию. Он использовал снимок черепа, полученный с помощью компьютерной томографии (КТ) и трехмерный пластиковый отпечаток, с которыми работал ранее. Толщину тканей Гертруды он воссоздал, анализируя данные современных скандинавских и североевропейских женщин, которые были примерно того же возраста и веса, что и она.

Ученые предполагают, что Гертруда была замужем, так как из письменных источников известно, что на борт этого корабля допускались только замужние женщины и женатые мужчины.