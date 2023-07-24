NASA строит луноход для охоты за льдом

NASA приступило к сборке лунохода VIPER, предназначенного для охоты за льдом в вечно темных полярных кратерах Луны. Как сообщают СМИ, он будет размером с тележку для гольфа. Масса - 450 кг. Для работы там, куда не проникает солнечный свет, луноход впервые оснастят светодиодными фарами. Причем на одном заряде батареи ровер сможет проработать в тени до 50 часов.

Основная задача лунохода - составление карты и определение характеристик распределения водяного льда на Южном полюсе (понимание его природы и свойств). Это чрезвычайно важно с точки зрения возможности использования льда будущими астронавтами для производства пригодного для дыхания воздуха и ракетного топлива. Среди научных приборов, которые получит VIPER, бур для добычи образцов, спектрометры для анализа их химического состава, камеры для получения детальных изображений лунной среды.

В ближайшее время на луноходе будут установлены солнечные батареи, четыре 50-сантиметровых колеса и метровый бур. Интересный нюанс связан с управлением лунным вездеходом: тут будет все иначе по сравнению, скажем, с теми же марсианскими роверами. Так, радиосигнал до Луны долетает всего за несколько секунд, в то время как до Марса требуется примерно 20 минут. То есть специалисты смогут "общаться" с VIPER практически в режиме реального времени.