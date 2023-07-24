Samsung Galaxy Z Flip 5 получит меньше памяти, чем Galaxy Z Fold 5

Новинки Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 будут сильно отличаться по объему встроенной памяти. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Ишана Агарвала.

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По данным Агарвала, Galaxy Z Fold 5 получит модификации с 256 ГБ и 512 ГБ, а также 1 ТБ встроенной памяти. В свою очередь покупатели Galaxy Z Flip 5 смогут выбрать только между версиями на 128 ГБ и 256 ГБ.

Вместе с тем Агарвалу стало известно, в каких цветах выйдут смартфоны Samsung. Galaxy Z Fold 5 получит такие варианты, как «фантомный черный», «кремовый» и «ледяной синий». Galaxy Z Flip 5 выйдет в цветах «графит», «кремовый», «лавандовый» и «мятный». Еще оба смартфона получат некие эксклюзивные цвета, выбрать которые можно будет только при покупке устройств в официальных интернет-магазинах Samsung.

Презентация новых смартфонов Samsung состоится уже 26 июля. По данным Агарвала, в продажу устройства поступят 22 августа 2023 года.