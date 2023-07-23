AMD опровергла слухи о сотрудничестве с Samsung

Компания AMD положила конец слухам о возможной сделке с Samsung по производству будущих микросхем для центров обработки данных. Слухи гласили, что Samsung получила заказы на 4-нм микросхемы от одного из крупных заказчиков ЦОД, возможно, AMD.

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Однако во время своего визита на Тайвань генеральный директор AMD Лиза Су опровергла эти утверждения и заявила, что никакой сделки с Samsung не существует. Она подчеркнула, что тесное сотрудничество AMD с тайваньским производителем микросхем TSMC будет продолжаться.