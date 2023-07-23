Названы флагманские характеристики смартфона Oppo K11 дешевле 30 тысяч рублей

Китайский оператор сотовой связи China Telecom раскрыл все характеристики смартфона Oppo K11 за несколько дней до его анонса. На утечку обратила внимание редакция Telegram-канала Equal Leaks.

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Согласно опубликованным данным, Oppo K11 получит 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В О-образный вырез встроена селфи-камера с разрешением 16 МП.

За производительностью будут отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 782G с тактовой частотой до 2,7 ГГц, а также 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти будет от 256 до 512 ГБ.

Система камер состоит из трех модулей. Основной – Sony IMX890 на 50 МП, который ранее можно было встретить в таких флагманах, как Nothing Phone (2), OnePlus 11, Oppo Find X6 и не только. Ультраширокоугольная камера – это Sony IMX355 с разрешением 8 МП. Третий модуль представляет собой двухмегапиксельную макрокамеру.

Аккумулятор Oppo K11, судя по всему, имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт. Из коммуникационных модулей имеются Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC и не только.