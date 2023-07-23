Новый неанонсированный смартфон Xiaomi прошел замер мощности в Geekbench

Неанонсированный смартфон Xiaomi Redmi 12 5G прошел замер мощности в бенчмарке Geekbench, благодаря чему датамайнеры смогли узнать новую информацию об устройстве. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Газета.Ru

Из скриншота с результатами Redmi 12 5G в Geekbench стало известно, что смартфон получит восьмиядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,21 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Работает новинка под управлением Android 13.

Благодаря перечисленным выше спецификациям, Redmi 12 5G набрал в одноядерном режиме Geekbench 916 баллов, а в многоядерном – 2106.

Согласно слухам и тизерам, в остальном Redmi 12 5G будет идентичен Redmi 12 4G, который ранее был запущен в Китае. Новый смартфон получит тройную камеру с главным 50-мегапиксельным модулем, 6,8-дюймовый IPS-экран с частотой обновления до 90 Гц и до 8 ГБ оперативной памяти.