У складных смартфонов Samsung проявляется дефект экрана в виде зеленых полос

Складной смартфон Galaxy Z Flip 4 присоединился к числу устройств Samsung, пользователи которых последнее время регулярно жалуются на внезапное проявление дефекта экрана. Об этом сообщает издание SamMobile.

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По меньше мере один пользователь Galaxy Z Flip 4 из Индии пожаловался на эту проблему. В верхней левой части экрана у его смартфона появилась зеленая линия из дефектных пикселей, которые перекрывают изображение.

Проблема дала о себе знать спустя пять месяцев после покупки смартфона. По словам пользователя, устройство не подвергалось никаким недопустимым рекомендуемыми условиями эксплуатации воздействиям. В сервисном центре Samsung пользователю отказали в гарантийном ремонте.