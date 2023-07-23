У складных смартфонов Samsung проявляется дефект экрана в виде зеленых полос

SamMobile: у Samsung Galaxy Z Flip 4 начал проявляться дефект экрана в виде зеленых полос
Складной смартфон Galaxy Z Flip 4 присоединился к числу устройств Samsung, пользователи которых последнее время регулярно жалуются на внезапное проявление дефекта экрана. Об этом сообщает издание SamMobile.
По меньше мере один пользователь Galaxy Z Flip 4 из Индии пожаловался на эту проблему. В верхней левой части экрана у его смартфона появилась зеленая линия из дефектных пикселей, которые перекрывают изображение.
Проблема дала о себе знать спустя пять месяцев после покупки смартфона. По словам пользователя, устройство не подвергалось никаким недопустимым рекомендуемыми условиями эксплуатации воздействиям. В сервисном центре Samsung пользователю отказали в гарантийном ремонте.
SamMobile пишет, что Galaxy Z Flip 4 – далеко не единственная модель смартфона Samsung, пользователи которых за последнее время столкнулись с дефектом экрана. Прежде на аналогичную проблему поступали жалобы от владельцев Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy S22.