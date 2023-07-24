Найдена планета с плотностью сахарной ваты

Астрономы описали одну из самых необычных экзопланет, открытых к настоящему времени. Она расположена на расстоянии 1232 световых лет от Земли.

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Планете присвоили научное название WASP-193b. Она отличается огромными размерами – примерно на 50% больше Юпитера. При этом ее плотность составляет около 1% от земной.

«Ее общая плотность сравнима с плотностью сахарной ваты. Это самый настоящий воздушный шарик из одуванчиков… если бы шарик из одуванчиков мог быть планетой», – заявили ученые.

WASP-193b вращается вокруг солнцеподобной звезды, которая примерно в 1,1 раза массивнее Солнца и очень близка к нему по температуре и возрасту. Расстояние между звездой и планетой очень мало – газовый гигант совершает полный оборот всего за 6,25 земных дня.

Наблюдения помогли ученым точно рассчитать плотность планеты – всего 0,059 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр, плотность Юпитера – 1,33 грамма. Сахарная вата обладает плотностью 0,05 грамма на кубический сантиметр.

Известно крайне мало других планет с похожей плотностью. Их изучение позволит ученым лучше понять эволюцию других «миров». В дальнейшем они намерены установить, как планета смогла сохранить свою разреженную атмосферу, несмотря на излучение своей звезды, сообщает arXiv.