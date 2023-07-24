Найдена планета с плотностью сахарной ваты

Астрономы описали одну из самых необычных экзопланет, открытых к настоящему времени. Она расположена на расстоянии 1232 световых лет от Земли.
Планете присвоили научное название WASP-193b. Она отличается огромными размерами – примерно на 50% больше Юпитера. При этом ее плотность составляет около 1% от земной.
«Ее общая плотность сравнима с плотностью сахарной ваты. Это самый настоящий воздушный шарик из одуванчиков… если бы шарик из одуванчиков мог быть планетой», – заявили ученые.
WASP-193b вращается вокруг солнцеподобной звезды, которая примерно в 1,1 раза массивнее Солнца и очень близка к нему по температуре и возрасту. Расстояние между звездой и планетой очень мало – газовый гигант совершает полный оборот всего за 6,25 земных дня.
Наблюдения помогли ученым точно рассчитать плотность планеты – всего 0,059 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр, плотность Юпитера – 1,33 грамма. Сахарная вата обладает плотностью 0,05 грамма на кубический сантиметр.
Известно крайне мало других планет с похожей плотностью. Их изучение позволит ученым лучше понять эволюцию других «миров». В дальнейшем они намерены установить, как планета смогла сохранить свою разреженную атмосферу, несмотря на излучение своей звезды, сообщает arXiv.
Ранее сообщалось, что ученые выявили первые «троянские» планеты. Они вращаются вокруг звезды по одной орбите.