Маск заявил, что Twitter поменяет логотип с птицей

Логотип Twitter будет изменен на X. Возможно, это произойдет уже в понедельник, 24 июля. Об этом заявил в воскресенье владелец соцсети Илон Маск.

Предприниматель написал в Твиттере:

«А скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами».

Владелец социальной сети также добавил, что если сегодня вечером будет создан «достаточно хороший логотип X», завтра его запустят во всем мире.

Маск опубликовал изображение мерцающего «X» на черном фоне. Позже в аудиочате Twitter Spaces ответил «Да», когда у него спросили, изменится ли логотип Twitter.

Он добавил, что «это нужно было сделать давным-давно».

В апреле птичка Twittera была временно заменена собакой сиба-ину, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Это что способствовало резкому росту рыночной стоимости монеты-мема.