Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Sixiang и аппарат Lingxi-03

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника. Об этом сообщается на сайте Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

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Ракета была запущена в 10:50 по Пекинскому времени (05:50 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань. По информации CASC, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03. Ракета Changerding, использованная при запуске, является жидкостной двухступенчатой ракетой-носителем.