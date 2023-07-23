Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Sixiang и аппарат Lingxi-03
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту четыре спутника. Об этом сообщается на сайте Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).
Ракета была запущена в 10:50 по Пекинскому времени (05:50 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань. По информации CASC, на орбиту были выведены три спутника дистанционного зондирования Земли Sixiang и аппарат Lingxi-03. Ракета Changerding, использованная при запуске, является жидкостной двухступенчатой ракетой-носителем.
Она была разработана генеральным директором Восьмой академии CASC и способна запускать один или несколько спутников с различными орбитальными требованиями. Грузоподъемность ракеты составляет 1,3 тонны. В апреле Китай впервые запустил в космос частную ракету TL-2 Y1. 14 июля сообщалось, что Индийская организация космических исследований (ISRO) направила к Луне ракету с межпланетной автоматической станцией "Чандраян-3" с луноходом на борту.