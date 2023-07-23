Сайт «Википедии» восстановил работу после масштабного сбоя, свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

© Газета.Ru

По данным сервиса, жалобы на работу сайта стали поступать в 03.00 МСК — при этом, география сбоя оказалась достаточно широкой: кроме России, жалобы на работу онлайн-энциклопедии поступали из Соединенных Штатов, Германии, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

Сайт восстановил работу приблизительно в 06.00 мск.

Ранее на сайте «Википедии» произошел сбой — пользователи в России не могли попасть на страницу онлайн-энциклопедии.

При попытке зайти на сайт пользователи видят сообщение «503 Service Unavailable» — «сервис временно недоступен». Появившийся код 503 обычно означает, что сервер обработки запросов не успевает с ними справляться.