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«Википедия» вернулась к работе

Сайт «Википедии» восстановил работу после масштабного сбоя, свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

Сайт «Википедии» восстановил работу после масштабного сбоя
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По данным сервиса, жалобы на работу сайта стали поступать в 03.00 МСК — при этом, география сбоя оказалась достаточно широкой: кроме России, жалобы на работу онлайн-энциклопедии поступали из Соединенных Штатов, Германии, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

Сайт восстановил работу приблизительно в 06.00 мск.

Ранее на сайте «Википедии» произошел сбой — пользователи в России не могли попасть на страницу онлайн-энциклопедии.

Депутат Госдумы заявил о запуске аналога «Википедии» в июне 2023 года

При попытке зайти на сайт пользователи видят сообщение «503 Service Unavailable» — «сервис временно недоступен». Появившийся код 503 обычно означает, что сервер обработки запросов не успевает с ними справляться.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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