Русскоязычные мошенники начали пользоваться хакерской WormGPT

Русскоязычные киберпреступники заинтересовались хакерским чат-ботом WormGPT, который настроен на создание фишинговых сообщений и вредоносных программ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Bi.Zone.

По словам руководителя управления киберразведки в Bi.Zone Олега Скулкина, факт использования русскоязычными мошенниками и другими киберпреступниками WormGPT доказывает то, что чат-бот активно обсуждается на форумах. Хотя фидбека о его эффективности, утверждает эксперт, не так уж и много.

«Гораздо чаще на теневых форумах пишут, что готовы им воспользоваться, протестировать для своих задач. И, конечно, задают много вопросов: о нюансах работы, преимуществах, ограничениях. Так что интерес к инструменту и возможностям, которые он открывает, безусловно, есть», – сказал Скулкин.

Тот факт, что пока WormGPT принимает запросы и выдает ответы только на английском языке, практически никак не ограничивает его популярность в русскоязычном сегменте даркнета. По словам эксперта, этот барьер легко преодолевается при помощи онлайн-переводчиков.

Скулкин считает, что WormGPT может использоваться не только для создания фишинговых писем и хакерского ПО, но и для обфускации вредоносного кода, то есть его маскировки таким образом, чтобы специалисты по информационной безопасности не могли разобраться, как он работает.