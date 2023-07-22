Названы лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала Hi-Tech Mail.Ru составила подборку из пяти лучших смартфонов июля стоимостью до 20 тыс. руб.

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Infinix Note 30 в версии 8/128 ГБ предлагается в России по цене от 16 тыс. руб. Смартфон может похвастаться наличием дополнительной защитной пленки в комплекте, IPS-экраном на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность новинки отвечает чип MediaTek Helio G99. Основная камера на 64 Мп дополнена датчиком глубины на 2 Мп, а также ИИ-модулем. Селфи-камера получила разрешение 16 Мп. Смартфон получил стереодинамики JBL, быструю зарядку мощностью 45 Вт и аккумулятор на 5000 мАч.

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Redmi Note 12 4G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти продается в России по цене от 17,4 тыс. руб. За эти деньги смартфон предлагает AMOLED-экран на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип Snapdragon 685, основную камеру на 50 Мп, дополненную ультраширокоугольным сенсором на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Фронтальный датчик получил разрешение 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Лучшим смартфоном июля за 18 тыс. руб. стал Tecno Camon 20 Pro в модификации 8/256 ГБ. Смартфон получил AMOLED-экран на 6,67 дюйма разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип Helio G99 и схожий с Infinix Note 30 набор камер. Отличаются устройства селфи-камерой, которая в Tecno представлена датчиком с разрешением 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

По цене от 18,6 тыс. руб. в июле лучшим признан Realme 10 с памятью 8/128 ГБ. Устройство обладает компактным 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц, однако нижняя рамка экрана заметно выше, чем у конкурентов. В Realme 10 стоят чип Helio G99, основная камера на 50 Мп и фронтальный датчик на 16 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Наконец, лучшим смартфоном июля по цене в 20 тыс. руб. был признан Poco X5 5G в версии 6/128 ГБ. Во многом характеристики устройства идентичны Redmi Note 12. Ключевым отличием является более производительный чип Snapdragon 695 с поддержкой 5G.