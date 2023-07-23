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Самое солнечное место на Земле получает столько же излучения, сколько и Венера

Ученые из Гронингенского университета выяснили, что пустыня Атакама в Чили — самое солнечное место на Земле, куда попадает столько же солнечного света, сколько и на Венеру. Исследование опубликовано в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

Самое солнечное место на Земле получает столько же излучения, сколько и Венера
© globallookpress.com

Авторы работы обнаружили, что на плато Альтиплано солнечное излучение составляет 2177 ватт на квадратный метр. Авторы отметили, что такое же излучение может получить человек, находящийся на Венере — планете, которая на 28% ближе к Солнцу, чем Земля. Согласно исследованию, излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр.

При этом в Альтиплано на высоте 4000 метров обычно холодно, несмотря на то, что оно получает больше солнечного излучения, чем расположенные ближе к экватору или на большей высоте места. Пустыня Атакама, засушливое плато недалеко от Анд в Чили, представляет собой старейшую пустыню на Земле и, возможно, лучшее место для наблюдения за ночным небом.

Как объяснили ученые, когда солнечное излучение попадает в атмосферу, оно поглощается водяным паром и рассеивается облаками. Эти эффекты минимальны на плато Альтиплано. Авторы отметили, что работающим в пустыне людям нужно быть особенно осторожными, так как солнечное излучение может привести к развитию рака кожи.

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