Представлен игровой планшет Lenovo Legion Y700 с «впечатляющими характеристиками»

Компания Lenovo представила в Китае под брендом Legion игровой планшет с, как пишут СМИ, «впечатляющими характеристиками». Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Устройство получило 8,8-дюймовый экран с разрешение 2560 на 1600 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3. В верхней передней рамке планшета находится фронтальная камера с разрешением 8 МП.

За производительность отвечают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также 12 или 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X. Встроенной памяти может быть 256 или 512 ГБ. Lenovo Legion Y700 работает под управлением Android 13.

Сзади располагается система из двух камер. Основной модуль имеет разрешение 13 МП, а характеристики второго не раскрываются. Задняя панель выполнена из металла. За ней скрывается радиатор для лучшего отвода тепла.

Аккумулятор планшета имеет емкость 6550 мАч и поддержку стандарта быстрой зарядки Super Flash Charging мощностью до 45 Вт. Устройство весит 348 г и имеет толщину 7,6 мм.